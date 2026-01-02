Kartenspiel im Wolftal: Werner Rosenfelder ist Hindersche-Weltmeister

36 Kartenspieler traten zur Hindersche-WM, die seit 2003 in Bad Rippoldsau-Schapbach ausgetragen wird, an.

Werner Rosenfelder heißt der neue Hindersche-Weltmeister. In einem Stechen mit je einem Strich verwies er „Pauliwirt“ Emil Weis auf den zweiten Platz und durfte 100 Euro als Preisgeld entgegennehmen. Benjamin Heitzmann aus Oberwolfach, der bereits viermal diesen Titel gewann, war dieses Jahr nicht unter den Siegern zu finden. „Egal“, betonte er, „ich gönne den Schapbachern auch wieder mal den Siegertitel.“

Seit 2003 wird in Schapbach die Hindersche-Weltmeisterschaft ausgetragen und vom Sportverein Schapbach ausgerichtet. Am Sonntagnachmittag trafen sich 36 Spieler zu diesem im Wolftal beliebten Kartenspiel. Ältester Teilnehmer war Albert Schmieder mit 89 Jahren, der aber nicht zu den Siegern zählte.

144 Striche herausgespielt

An neun Tischen wurde in vier Runden zu je vier Strichen dem Kartenspiel gefrönt. Insgesamt wurden 144 Striche herausgespielt. Nach jeder Runde wird jedes Mal neu ausgelost. Die Spieler kamen aus Schapbach, Bad Rippoldsau, Oberwolfach, Schenkenzell und aus Bad Segeberg.

Uwe Weis, der als Vorsitzender des Sportvereins Schapbach das Turnier leitete, dankte bei der Siegerehrung für das faire Spiel sowie für den reibungslosen Ablauf.

Neben dem Preisgeld durfte der Sieger Werner Rosenfelder auch einen Pokal in Empfang nehmen. Auf den zweiten Platz kam Emil Weis mit einem Preisgeld von 75 Euro. Gleich zehn Spieler hatten am Ende des Turniers zwei Striche und so musste ein Stechen von acht Spielern um die weiteren Platzierungen vorgenommen werden. Martin Thörmer und Ralph Schillinger waren durch Losentscheid bereits ausgeschieden.

„Bollenkönig“ ist Andreas Armbruster

Den dritten Platz belegte Herbert Schmieder, der mit 50 Euro belohnt wurde. Vierte wurde Bärbel Heitzmann aus Oberwolfach. Sie erhielt 25 Euro. Die nächsten Plätze belegten Bernd Dieterle, Timo Weis, Erich Schmid (Tiger) und Manuel Armbruster (Oberwolfach).

Letzter und somit „Bollenkönig“ wurde Andreas Armbruster mit elf Strichen.