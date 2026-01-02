Kartenspiel im Wolftal: Werner Rosenfelder ist Hindersche-Weltmeister

36 Kartenspieler traten zur Hindersche-WM, die seit 2003 in Bad Rippoldsau-Schapbach ausgetragen wird, an.
Werner Rosenfelder heißt der neue Hindersche-Weltmeister. In einem Stechen mit je einem Strich verwies er „Pauliwirt“ Emil Weis auf den zweiten Platz und durfte 100 Euro als Preisgeld entgegennehmen. Benjamin Heitzmann aus Oberwolfach, der bereits viermal diesen Titel gewann, war dieses Jahr nicht unter den Siegern zu finden. „Egal“, betonte er, „ich gönne den Schapbachern auch wieder mal den Siegertitel.“