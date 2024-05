1 Florian Kath, hier im Magdeburger Trikot, muss seine Karriere beenden. Foto: Eibner

Der von Verletzungen geplagte Balinger Florian Kath beendet seine Fußballkarriere. In der Bundesliga spielte er 25 Mal für den SC Freiburg. Auf Instagram kommentierten auch ehemalige Weggefährten wie Nils Petersen, Nico Schlotterbeck und Kai Brünker.









Am Donnerstagabend wandte sich Florian Kath mit emotionalen Worten an seine über 9000 Follower auf Instagram. Der 29-Jährige hatte keine positiven Neuigkeiten zu verkünden. So heißt es in seinem Statement: „Da die alten Probleme an meinem Fuß zurück sind schlage ich einen neuen Weg ein und es bleibt mir nur vielen Dank für alles was ich auf und neben dem Platz bei euch erleben durfte zu sagen.“