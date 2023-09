1 Im Familienstück „Tarzan“ verkörperte Jonathan Krien im Sommer auf der Freilichtbühne den Titelhelden. Foto: Maramoonshinephotography

Jonathan Krien aus Villingen zählt seit 2019 zum Ensemble der Hornberger Freilichtbühne. Er hat sowohl in Familien- und Abendstücken, als auch beim Volksschauspiel mitgewirkt. Bei „Charley’s Tante“ hat er jetzt zum ersten Mal die Regie in die Hand genommen.









Die Bühne ist sein zweites Zuhause, nach ersten Erfahrungen in der Theater AG des Gymnasiums am Romäusring packte ihn bald das Schauspiel-Virus. Nachdem er in mehreren Inszenierungen im Theater am Turm mitgewirkt hatte, kam der Sprung vom kleinen Haus auf die Hornberger Freilichtbühne vor großem Publikum: Jonathan Krien aus Villingen gehört seit 2019 zum festen Ensemble, in diesem Jahr hat er zum ersten Mal beim Abendstück selbst die Regie in die Hand genommen.