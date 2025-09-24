Karrais in Sulgen: Feurenmoos sei schlechter Windkraft-Standort

Daniel Karrais spricht sich gegen Windkraftanlagen am Feurenmoos aus. Der Standort sei vergleichsweise schlecht, da ökologisch wertvolle Flächen betroffen seien.
Der FDP-Landtagsabgeordnete Daniel Karrais hat sich über den geplanten Bau von Windkraftanlagen im Feurenmoos zwischen Sulgen und dem Hardt informiert. Nach den aktuellen Plänen sollen in dem Waldgebiet auf der Gemarkung Eschbronn fünf Windkraftanlagen der Stadtwerke Tübingen entstehen. Karrais tauschte sich hierzu mit Corinna Moosmann, Jochen Oehler, Edeltraud Bihler und Eugen Bihler aus. Die Gruppe der Anwohner setzt sich für den Erhalt des Waldgebiets ein.