Exotische Kostüme und mitreißende Samba-Musik: Im Sambodrom begeistern die Sambaschulen mit Tributen an brasilianische Persönlichkeiten. Warum eine Lula-Hommage besonders für Diskussionen sorgt.
Rio de Janeiro - Von funkelnden Kostümen bis zu mitreißenden Trommelschlägen: Die zwölf Top-Sambaschulen haben zum Abschluss der weltberühmten Umzüge im Sambodrom die Zuschauer begeistert. Bis in die frühen Morgenstunden am Mittwoch (Ortszeit) traten die letzten Gruppen durch das Samba-Stadion mit Platz für mehr als 70.000 Zuschauer auf. Zu den Höhepunkten gehörten Handlungen, die an brasilianische Persönlichkeiten, kulturelle Traditionen und Geschichten der afrobrasilianischen Bevölkerung erinnerten. Einige Schulen zeigten Elemente aus Religionen afrikanischen Ursprungs.