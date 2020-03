Karlsruhe/Tiefenbronn Mordprozess: Schwager spricht von normaler Ehe

Später am Mittwoch soll auch ein Geistheiler als Zeuge befragt werden, den der Angeklagte kurz vor der Bluttat wegen gesundheitlicher Probleme aufgesucht hatte. Zum Prozessauftakt hatte der Familienvater die Tat in einer von seiner Anwältin verlesenen Erklärung eingeräumt. Erklären konnte er die Tat jedoch nicht. "Meine Frau und die Kinder waren das Wichtigste in meinem Leben", hatte er betont. Ein Urteil wird am 10. März erwartet.