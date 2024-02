1 Die Polizei hat mit mehreren Beamten die Carl-Hofer-Schule in Karlsruhe durchsucht. Foto: dpa/Susanne Kupke

Nachdem Zeugen vor der Schule eine verdächtige Frau gesehen haben, rückt die Polizei mit vielen Einsatzkräften zu der Karlsruher Schule aus – sogar mit Hubschrauber. Doch es gibt eine Überraschung.









Die Polizei hat einen Gefahreneinsatz mit Großaufgebot an einer Schule in Karlsruhe beendet und eine 18-Jährige in Gewahrsam genommen.