Ein 20 Jahre alter Mann, der per europäischem Haftbefehl wegen eines Mordes in Italien gesucht wurde, ist nun in Karlsruhe festgenommen worden.















Wegen eines Mordes in Italien ist ein 20 Jahre alter Mann am Donnerstagabend in Karlsruhe festgenommen worden. Der Verdächtige sei per europäischem Haftbefehl gesucht worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Den Angaben zufolge hatte eine Streife den jungen Mann am Donnerstagabend in der Innenstadt kontrolliert und als mutmaßlichen Beteiligten an einem Mord in Italien identifiziert. Der Mann sei dann in Auslieferungshaft gekommen.

Bis er ausgeliefert werde, könne es wenige Tage bis zu mehreren Wochen dauern, sagte ein Sprecher. Weitere Details zu dem Fall konnte die Polizei nicht mitteilen.