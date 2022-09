1 Die Polizei meldet einen tödlichen Zugunfall. Foto: dpa/Patrick Seeger

In Karlsruhe ist ein Mann von einem Zug erfasst worden. Er war auf der Stelle tot.















Tragischer Unfall in Karlsruhe am Samstag: Ein 70-Jähriger ist beim Überqueren von Bahngleisen von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden.

Der Mann wollte am Samstag in Karlsruhe von einer Kleingartenanlage kommend die Gleise überschreiten und wurde dabei von einem durchfahrenden Personenzug erfasst, wie das Polizeipräsidium in Karlsruhe mitteilte. Die fragliche Stelle sei für ein Überqueren der Gleise nicht vorgesehen und auch entsprechend beschildert, so die Polizei weiter.

Der 70-Jährige war auf der Stelle tot. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.