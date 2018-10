Karlsruhe/Konstanz Mafia-Prozess: Angeklagte schweigen weiter

Karlsruhe/Konstanz - Im Prozess um bandenmäßigen Drogenhandel mit möglicherweise mafiösen Strukturen haben die neun Angeklagten auch am zweiten Verhandlungstag nicht zur Sache ausgesagt. Vor dem Landgericht Konstanz, das aus Platzgründen derzeit in Karlsruhe tagt, lieferten sich am Dienstag die Anwälte von einem der Männer stattdessen Scharmützel mit Sachverständigen sowie der Staatsanwaltschaft über die Verhandlungsfähigkeit ihres Mandanten.