Karlsruhe: Grundrechte-Report kritisiert zunehmende Militarisierung

Bürgerrechtsorganisationen warnen vor einer starken Militarisierung Deutschlands. Der neue Grundrechte-Report sieht dadurch Freiheitsrechte zunehmend unter Druck.
Bürgerrechtsorganisationen beklagen eine „sprunghafte Militarisierung Deutschlands“. Deren Ausmaß sei seit dem Zweiten Weltkrieg beispiellos, heißt es in dem am Donnerstag in Karlsruhe von der früheren Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD) vorgestellten 30. Grundrechte-Report. Der Bericht wird von zehn Bürgerrechtsorganisationen herausgegeben und versteht sich als „alternativer Verfassungsschutzbericht“.