Karlsruhe: Frau und Säugling bedroht? Tatverdächtiger in U-Haft

In Karlsruhe rückten am Freitag Polizisten in ein Wohngebiet aus. Laut einer Zeugin wurden eine Frau und ihr Säugling bedroht. Der Verdächtige ist nun in Untersuchungshaft - wegen eines anderen Falls.









Ein Mann, der nach einer möglichen Bedrohung einer Frau und eines Säuglings in Karlsruhe festgenommen wurde, ist in Untersuchungshaft gekommen. Der 34-Jährige war am Freitagnachmittag nach einem größeren Polizeieinsatz von Spezialkräften festgenommen worden. Eine Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Karlsruhe habe nun am Nachmittag Haftbefehl erlassen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Abend gemeinsam mit. Der Haftbefehl beziehe sich jedoch nicht auf die zunächst angenommene Bedrohung, sondern auf einen anderen Fall, hieß es weiter.