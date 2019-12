Karlsruhe Fehlalarm löst Großeinsatz der Polizei aus

Karlsruhe - Am Dienstag hat ein Großaufgebot der Polizei für Aufsehen in Karlsruhe gesorgt. Spezialkräfte der Polizei hatten eine Ganztagsschule aufgrund einer möglichen Gefahrenlage umstellt. Letztlich hat ein technischer defekt der Lautsprecheranlage in der Schule den Einsatz ausgelöst.