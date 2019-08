Karlsruhe/Bruchsal Aggressiver Häftling stirbt in Polizeigewahrsam

Der 28-Jährige wurde am Sonntag, 21. Juli, gegen 15.30 Uhr durch einen mutmaßlichen Diebstahl in einer Tankstelle in der Haid-und-Neu-Straße in Karlsruhe auffällig. Im Zuge der Fahndung konnte er am selben Abend von einer Polizeistreife am Gottesauer Platz festgenommen werden. Dabei sei auch festgestellt worden, dass der Mann aufgrund eines weiteren Verfahrens von der Staatsanwaltschaft Dortmund zur Festnahme ausgeschrieben war, heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll der 28-Jährige in den Räumlichkeiten eines Polizeireviers massiven Widerstand gegen seine Festnahme geleistet haben, sodass er von bis zu sechs Polizeibeamten festgehalten werden musste und nur durch "unmittelbaren Zwang" beruhigt werden konnte. Die von einem Richter angeordnete Blutentnahme konnte aufgrund der Gegenwehr nicht durchgeführt werden. Schließlich wurde der Tatverdächtige zur Justizvollzugsanstalt Bruchsal gebracht, von wo aus der Transport in das Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg geplant war.

Bei der Ankunft in Bruchsal habe sich der Mann wiederholt mit aller Kraft gewehrt, heißt es in der Mitteilung. Den Ermittlungen zufolge soll er unter anderem einen Polizeibeamten in die Hand gebissen und einem zweiten Polizisten in die Augen gespuckt haben. Auch hier wurde der 28-jährige wieder von mehreren Beamten der Polizei und der Justizvollzugsanstalt festgehalten und fixiert.