Karlsruhe/Birkenfeld Mordfall Simon P.: Prozess wird verlängert

Karlsruhe - Der Karlsruher Mordprozess um den Tod eines Jägers wird gegen zwei der vier Angeklagten bis kurz vor Weihnachten verlängert. Die Kammer des Landgerichts trennte das Verfahren gegen zwei Männer am Donnerstag ab. Gegen sie könnte bereits an diesem Freitag ein Urteil gesprochen werden. Ihnen werden weniger schwere Straftaten vorgeworfen. Der Verteidiger des Hauptangeklagten hatte am Mittwoch weitere Beweisanträge gestellt, die eine Verlängerung um mehrere Verhandlungstage nötig machen.