Karlsruhe/Birkenfeld Mordfall Simon P.: DNA an Tatort gefunden

Die Neuenbürger Beamten untersuchten als Erste die Wohnung Simon P.s – da galt der Fall noch "nur" als Vermisstensache. Als die Polizisten Blut im Haus und im Garten entdeckten, wurde die ganze Angelegenheit zur Mord-Sache ausgeweitet. Und die Kriminaltechnik samt "Soko Wagner" übernahm.

Gezeigt werden im Gericht auch Fotos, die zeitnah vor seinem Tod Simon P. selbst gemacht haben soll. Und die man in seinem "Cloud-Speicher" im Internet habe sicherstellen können. Aus allen Bildern zusammen ergibt sich ein eher trostloses Bild vom Leben des Simon P.: Seine Wohnung ist ein Keller, die Böden zeigen alte Fliesen, die Wände sind mit billigem Holz vertäfelt; manches ist wohl seit Jahren nur halb fertig. Die Möbel – das Billigste aus dem Baumarkt, nichts passt zusammen. Alles ist irgendwie verwahrlost, unordentlich. Das einzig Wertvolle, und in seinen Augen wohl "Schöne": Simon P.s Waffen, die er in soliden Stahlschränken oder auch in Schauvitrinen in seinem Flur aufwendig arrangiert hatte – zusammen mit Jagdmessern und Deko.

Als die Polizei die Wohnung durchsuchte, fehlten die meisten Waffen – die Polizei kommt auf 30 verschwundene hochwertige Gewehre, teils mit Zielfernrohren. Auch die Schaukästen sind leer. Später werden weitere Waffen von P. hinter einem Verschlag in der Wohnung seiner Mutter gefunden, die von diesem Versteck nach eigenen Angaben nichts wusste. Die nach wie vor fehlenden und durchaus wertvollen Waffen gelten als Mord-Motiv in diesem Fall.

Kriminaltechniker sichern in der Wohnung jede Menge Blutspuren

Was die Kriminaltechnik für den Tatort protokolliert: jede Menge Blutspuren – im Haus, an den Waffenschränken, draußen – am Jägerzaun zum Nachbargrundstück hin. Man sichert mit den bekannten Wattestäbchen diese Spuren, hofft auf verwertbare DNA. Ein Vergleichsprobe vom Opfer wird von dessen Zahnbürste gesichert. Nach dem Fund seiner Leiche – das wird später die DNA-Expertin des Landeskriminalamtes (LKA) Baden-Württemberg aussagen – wird die Opfer-DNA mit einer Probe "aus der Achilles-Sehne von SP67" bestätigt. "SP67" – das ist Forensiker-Sprech für "Simon P., geboren 1967".

Was die Diplom-Biologin vom LKA, die in vier dicken Ordnern sämtliche DNA-Auswertungen in diesem Fall mitgebracht hat, im nüchternen Ton einer Protokollantin rezitiert, zeichnet eigentlich ein klares Bild: "MV88" (Massimiliano V., geboren 1988) hat an den wichtigsten Beweisstücken in diesem Fall seine DNA hinterlassen, in der Regel in Form von "Hautabrieb" (also Hautschuppen). So an einem zerknüllten Haushaltstuch auf dem Wohnzimmertisch des Opfers – gemeinsam mit den DNA von Simon P.. Wahrscheinlichkeit, dass die gefundene DNA "MV88" gehört: "1:810 Trillionen!"

Besonders makabres Beweisstück, das die Beamten von der "CSI Nordschwarzwald" untersuchten: ein perfekt ausgeführter "Henkersknoten" (Spur 259001), der mit der Leiche von Simon P. gefunden worden war. Das Opfer war zuerst gewürgt worden, dann hatte man auf ihn eingestochen. Letztlich soll er aber an einem Tritt gegen seinen Kopf gestorben sein.

Außen an dem Henkersknoten, mit dem der Büchsenmacher wohl gewürgt worden war, fanden sich keine verwertbaren Spuren. Aber als man den fachmännisch gewickelten Knoten öffnete, fanden sich "im geschützten Bereich" an den Innenseiten "schwache Spuren an der Nachweisgrenze" (Spur 259011). Diese konnten ebenfalls "MV88" zugeordnet werden – mit "einer Wahrscheinlichkeit von 1:100 000". Warum eine nur so geringe Wahrscheinlichkeit, will der Vorsitzende Richter wissen. "Weil es sich um eine Mischspur" handelt, also auch weitere DNA an gleicher Stelle gefunden worden war.