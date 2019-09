Karlsruhe/Birkenfeld Mordfall Simon P.: Befangenheitsantrag im Prozess gestellt

Karlsruhe/Birkenfeld - Im Karlsruher Prozess um den Mord an dem Jäger Simon P. aus Gräfenhausen hat der Verteidiger des Hauptangeklagten einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter gestellt. Als Begründung gab er vor dem Schwurgericht am Dienstag an, der Richter habe sich vor der Verhandlung mit der Staatsanwaltschaft über einen Datenträger abgesprochen, ohne das in den Akten zu vermerken.