1 Die Kriminalpolizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Der Mann soll mit einem scharfen Gegenstand angegriffen worden sein. Das Tatmotiv ist noch unklar. Opfer und Tatverdächtiger sollen sich gekannt haben.









Link kopiert



In einer Sozialunterkunft in Karlsruhe ist ein 66 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Kurz nach der Tat am Nachmittag wurde ein im selben Anwesen lebender 35-Jähriger festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium am Abend mitteilten.