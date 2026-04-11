Karlsruhe: 42-Jähriger tot aufgefunden – Polizei geht von Verbrechen aus

Unweit des Karlsruher Hauptbahnhofes wird am Freitag ein toter Mann gefunden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Mann getötet wurde. Viele Fragen sind noch offen.
Nach dem Fund einer Leiche in einem leerstehenden Gebäude nahe dem Karlsruher Hauptbahnhof geht die Polizei davon aus, dass der Mann getötet worden ist. Erste Ermittlungen hätten Hinweise auf eine mögliche Straftat ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Kriminalpolizei habe eine 28-köpfige Sonderkommission eingerichtet.