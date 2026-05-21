Karl-Valentin-Abend in Schönwald: Szenische Lesung mit Komik und Tiefgang

Tina Nicole von Falkenstein und Jürgen Wegscheider bringen am Samstag Valentins absurde Wortspiele auf die Bühne des Eschle – ein Abend zum Schmunzeln und Nachdenken.

Zu einer szenischen Lesung mit Texten von Karl Valentin lädt der SKT Schönwald diesen Samstag, 23. Mai, ins Eschle ein. Die Schauspielerin Tina Nicole von Falkenstein und der Schauspieler Jürgen Wegscheider nähern sich dabei dem Werk des Künstlers auf ihre eigene komödiantische Art. Beginn im Eschle, Hauptstraße 6, ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden werden gerne entgegengenommen.

Was ist die Realität? Gibt es sie wirklich oder hängt sie von der Interpretation des Einzelnen ab und ist somit wandelbar? Der Wortakrobat Karl Valentin nimmt sich die Freiheit, den Sinn der Worte zu verdrehen und mit ihnen zu spielen.

Dieses Spiel mit den Worten lässt einerseits Humor aufkommen und andererseits entstehen dadurch neue Blickwinkel auf die Sicht der Welt. Dabei geht es nicht nur um „schrägen Blödsinn“. Wer genauer hinhört, erkennt in den oftmals scheinbar ins Absurde abdriftenden Texten einen tieferen Hintersinn.

Der „Philosoph der kleinen Leute“, wie Karl Valentin auch genannt wird, nähert sich zwischenmenschlichen Problemen mit der Kraft der Komik und nimmt ihnen damit ein wenig von ihren schmerzhaften, unauflöslichen Dramen. Ganz nach dem Motto „Lachen ist die beste Medizin!“ Die beiden Schauspieler präsentieren am Samstag im Eschle ihre eigene Interpretation der Welt Karls Valentins.

Unsere Empfehlung für Sie Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Umfangreiche Arbeiten stehen in Schönwald an Schönwald nimmt die Sanierung in mehreren Abschnitten in Angriff. Im Rahmen des Projekts stehen auch der Rückbau des Kurhauses samt Gästehaus und Tiefgarage an.

Tina Nicole von Falkenstein spielte unter anderem am Theater des Ostens, bei den Altmühlsee-Festspielen und am Landestheater Oberpfalz. Der Kärntner Jürgen Wegscheider spielte an Theatern in Frankfurt/Main, München und Essen und war regelmäßig auf Theatertournee.