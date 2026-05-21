Karl-Valentin-Abend in Schönwald: Szenische Lesung mit Komik und Tiefgang

Tina Nicole von Falkenstein und Jürgen Wegscheider bringen am Samstag Valentins absurde Wortspiele auf die Bühne des Eschle – ein Abend zum Schmunzeln und Nachdenken.
Zu einer szenischen Lesung mit Texten von Karl Valentin lädt der SKT Schönwald diesen Samstag, 23. Mai, ins Eschle ein. Die Schauspielerin Tina Nicole von Falkenstein und der Schauspieler Jürgen Wegscheider nähern sich dabei dem Werk des Künstlers auf ihre eigene komödiantische Art. Beginn im Eschle, Hauptstraße 6, ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden werden gerne entgegengenommen.