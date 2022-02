1 Karl Lauterbach äußert sich zur Corona-Lage in Deutschland. Foto: AFP/CHRISTIAN MANG

Karl Lauterbach macht Hoffnungen auf Corona-Lockerungen in Deutschland. Der Gesundheitsminister koppelt weitere Schritte der Öffnung allerdings an gewisse Faktoren.















Berlin - . Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stellt Lockerungen der Corona-Maßnahmen in naher Zukunft in Aussicht. Er sagte am Sonntagabend bei Bild TV: „Ich glaube, dass wir deutlich vor Ostern lockern werden. “Wenn nach dem für Mitte Februar erwarteten Höhepunkt der Omikron-Welle die Fallzahlen tatsächlich runtergehen sollten und es gelungen sei, einen großen Teil der Bevölkerung vor schwerer Krankheit und Tod zu schützen, dann sei für ihn ganz klar, „dass man dann in die Lockerungen übergeht“.

Bund und Länder beraten am 16. Februar

Aber man dürfe „das Fell des Bären nicht verteilen, bevor er erschossen ist“. Lauterbach kann sich nach eigenen Worten vorstellen, dass Bund und Länder bei ihren Beratungen am 16. Februar über Lockerungen diskutieren. „Ob das tatsächlich zu Lockerungen kommt, hängt davon ab, wie wir dann stehen“, sagte der Minister

Corona-Inzidenz sinkt weiter

Derzeit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter, die die Zahl der neuen Infektionen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner beziffert. Am Montagmorgen gab das Robert Koch-Institut (RKI) diese mit 1.426 an, am Tag zuvor hatte sie bundesweit 1.400,8 betragen. Den Angaben der Gesundheitsämter zufolge infizierten sich binnen 24 Stunden 95.267 Menschen in Deutschland neu mit dem Coronavirus. 49 weitere Menschen starben laut RKI im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöhte sich die Zahl der Corona-Toten in Deutschland seit Pandemiebeginn vor zwei Jahren auf 118.766.