Karl-Fuchs-Hütte in Bad Herrenalb: Rennberger wehren sich gegen Vorwürfe von Anwohnern

Über die Nutzung der Karl-Fuchs-Hütte am Rennberg in Bad Herrenalb gibt es Zoff. Bürger empfinden dortige Feste als Belastung. Was sagen diejenigen dazu, die an der Hütte feiern?

Wegen der Karl-Fuchs-Hütte am Rennberg in Bad Herrenalb gibt es derzeit Ärger. Gerade Anlieger empfinden die dortigen Feste als Belastung. In diesem Jahr soll es sogar Partys bis morgens um 2 Uhr gegeben haben. Die Organisatoren dieser Zusammenkünfte an der Karl-Fuchs-Hütte geben nach Angaben der verärgerten Bürger an, nun einen gemeinnützigen Verein mit dem Namen „Freunde der Karl-Fuchs-Hütte“ gegründet zu haben. Seitens der Pächter sei offenbar geplant, die Hütte „für Veranstaltungen aller Art“ zu nutzen.

Vertreter des Vereins „Freunde der Karl-Fuchs-Hütte“ weisen die Vorwürfe zurück. In einem Schreiben von Julia Kühn, Pressesprecherin des Vereins „Freunde der Karl-Fuchs-Hütte“, an unsere Redaktion ist zu lesen, dass die Vorwürfe nach dem Kenntnisstand der Vereinsvertreter drei Bürger seien. „Diese sind die nächsten Anlieger am aktuellen Standort der Karl-Fuchs-Hütte.“

Welche Veranstaltungen sind geplant? Die Hütte soll nicht für „Veranstaltungen aller Art“ genutzt werden, versichert Kühn. „Es wurden lediglich zwei größere Veranstaltungen im Jahr durchgeführt, ohne Musik und ohne Beschallung, nämlich das Rennbergfest und eine Feier anlässlich zu Halloween oder St. Martin. Auch in Zukunft soll es bei zwei größeren Veranstaltungen bleiben“, versichert sie.

Was sind die Vereinsziele? Kühn nennt folgende Vereinsziele: Förderung von Heimatpflege, Heimatkunde und Ortsverschönerung, Förderung des Naturschutzes, der Landschaftspflege, des traditionellen Brauchtums und des bürgerschaftlichen Engagements. Der Satzungszweck werde insbesondere durch folgende Tätigkeiten verwirklicht: Erhalt und Pflege der Karl-Fuchs-Hütte für gemeinnützige Zwecke, Förderung gemeinnütziger Zusammenkünfte der Bewohner des Wohngebietes „Rennberg“ (Dorftreff) zur Pflege des generationenübergreifenden Zusammenhalts, Bereitstellen der Hütte für örtliche Vereine für Sitzungen und weitere Aktivitäten, die dem Sinne des Vereins entsprechen, finanzielle und praktische Unterstützung der Stadt Bad Herrenalb bei der Pflege sowie der Erweiterung touristischer Einrichtungen, Förderung von Kindern und Jugendlichen durch pädagogische und kirchliche Angebote in Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen, Pflege von Brauchtum, Errichtung von Möglichkeiten zur Erholung für Spaziergänger und Wanderer, Unterstützung des Projekts „Mindestflur“ rund um die Karl-Fuchs Hütte.

Geraldine Elting, eine von mehreren Vorsitzenden der „Freunde der Karl-Fuchs-Hütte“ sagte im Gespräch mit unserer Redaktion, dass der Verein gegründet sei, die Anerkennung der Gemeinnützigkeit aber noch geprüft werde.

Gab es Partys? „Leider werden unsere Vereinssitzungen, eine Übung der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Bad Herrenalb oder gar Ortsbesichtigungen mit Gemeinderäten von den drei Anwohnern als ‚Partys‘ bezeichnet, die wir an der Hütte gefeiert hätten“, so Kühn erbost.Sie nennt in ihrem Schreiben noch andere Organisationen, die dort unter anderem Sitzungen abgehalten hätten. Das seien keine Veranstaltungen „aller Art“, so Kühn. Zudem wisse der Verein nichts von Partys bis morgens um 2 Uhr.

Gepflegt und gespendet

Kühn stellt klar, dass der Verein derzeit nicht Pächter der Hütte sei. Stattdessen hätten zwei Mitglieder des Verein als Privatpersonen die Hütte gepachtet. Der Pachtvertrag laufe Ende 2025 aus. Mit dem Pachtvertrag sei die Pflege der Hütte übernommen worden. Allein im Zeitraum vom 1. September 2018 bis 30. Juni 2025 seien 935 Arbeitsstunden zusammengekommen. „Der Unterhalt und die Pflege der Karl-Fuchs-Hütte wird von den Bewohnern des Rennbergs mit Hilfe von Spenden getragen. Im Zeitraum 2018 bis 2025 wurden 2 100 Euro Spendengelder in die Hütte investiert beziehungsweise für Unterhaltungskosten aufgebracht“, rechnet Kühn vor.

Das kritisierte Dixi-Klo seitlich der Hütte und den einbetonierte Fahnen- und Lichtmast hätten die „Freunde der Karl-Fuchs-Hütte“ auf Bitten der Stadt Bad Herrenalb entfernt, teilt Kühn mit.

Anfahrten mit dem Auto „Die Hütte wird nur noch ausschließlich für Wartungs-, Reparatur- und Materialtransport sowie zu Arbeitseinsätzen angefahren. Es wird ausschließlich außerhalb der gesetzlichen Ruhezeiten gefahren“, versichert Kühn, nachdem das Anfahren als Störung empfunden worden sei. Für die Waldputzete habe der Forst Fahrerlaubnisse ausgestellt, schreibt Kühn. Eine solche Fahrerlaubnis bis Sonntag, 27. Juli, liegt der Redaktion vor.

Weiterer Verein?

Irritiert zeigte sich Kühn darüber, dass es inzwischen einen weiteren Verein mit dem Namen „MiLaN e.V. …Natur erleben“ geben soll, der die Hütte ebenfalls mieten wolle und fast identische Ziele wie die „Freunde der Karl-Fuchs-Hütte“ habe. Es soll sich um die Personen handeln, die dem Verein „Freunde der Karl-Fuchs-Hütte“ nicht wohlgesonnen sein sollen, teilt Kühn mit.

Unterschriften gesammelt

In einer Unterschriftenaktion der „Freunde der Karl-Fuchs-Hütte“ im Rennberg seien knapp 86 Prozent der Bevölkerung für den Erhalt der Hütte gewesen, so Kühn. Man sei für viele Lösungen aufgeschlossen.