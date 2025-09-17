Karl-Fuchs-Hütte in Bad Herrenalb: Rennberger wehren sich gegen Vorwürfe von Anwohnern

Über die Nutzung der Karl-Fuchs-Hütte am Rennberg in Bad Herrenalb gibt es Zoff. Bürger empfinden dortige Feste als Belastung. Was sagen diejenigen dazu, die an der Hütte feiern?
Wegen der Karl-Fuchs-Hütte am Rennberg in Bad Herrenalb gibt es derzeit Ärger. Gerade Anlieger empfinden die dortigen Feste als Belastung. In diesem Jahr soll es sogar Partys bis morgens um 2 Uhr gegeben haben. Die Organisatoren dieser Zusammenkünfte an der Karl-Fuchs-Hütte geben nach Angaben der verärgerten Bürger an, nun einen gemeinnützigen Verein mit dem Namen „Freunde der Karl-Fuchs-Hütte“ gegründet zu haben. Seitens der Pächter sei offenbar geplant, die Hütte „für Veranstaltungen aller Art“ zu nutzen.