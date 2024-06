Stadträte kritisieren bauliche Zustände in Realschule

Karl-Brachat in Villingen

1 An der Karl-Brachat-Realschule in Villingen herrscht laut der Stadträte Handlungsbedarf. Foto: Marc Eich

Auf Einladung des Elternbeirates der Karl-Brachat-Realschule verschafften sich die Stadträte von VS einen Einblick in die Gebäude. Ersichtlich wurden dabei zahlreiche Mängel – nun wird baldiges Handeln gefordert.









In dieser Sache sind sich die Fraktionen von CDU, Freie Wähler, Grüne, SPD und FDP mehr als einig: An der Karl-Brachat-Realschule in Villingen muss dringend gehandelt werden.