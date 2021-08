Kubaner heizt beim Konzert am Klosterhof in Villingen ein

1 Der kubanische Sänger Mayito Rivera und seine Formation reißt das Publikum im Klosterhof mit. Foto: Schimkat

"Macht schon mal das Feuer an. Kommt, wir ziehen die Bänke an das Lagerfeuer." So hieß es Freitagabend vor der Konzertbühne im Außenbereich des Kosterhofs. Es war recht kühl für Ende August.

VS-Villingen - "Das Innenhofteam hatte sein Konzert mit dem kubanischen Ausnahmesänger Mayito Rivera vom Innenhof der Scheuer in das Open-Air-Areal des Klosterhofs verlegt.

Das war auch für den Sänger eine neue Situation, denn vor drei Jahren wollte er schon im Innenhof in Villingen auftreten, erhielt aber keine Einreise-Genehmigung. Im vergangenen Jahr scheiterte sein Auftritt an der Corona-Pandemie, in diesem Jahr klappte es wenigstens im Klosterhof, dafür musste er sich mit bitterer Kälte auseinandersetzen.

An Tischen und auf Bänken saßen die Fans des Sängers, man sichtete sogar Daunenmäntel und Handschuhe, und warteten auf den Star: "Ist das kalt, hoffentlich kommt er bald, wir müssen uns bewegen", hieß es da, während die Glücklichen wohlig warm am Lagerfeuer saßen. Doch dann stand Rivera, einer der bedeutendsten zeitgenössischen Sänger Kubas, mit seinen "Sons of Cuba" auf der Bühne und legte gleich los.

Rumba, Afro und Salsa, begleitet von Gitarre, Trompete, Posaune, Trommel, Schlagzeug und Keyboard, Rivera sang und die Zuschauer tanzten. Nicht umsonst war Rivera mit dem Grammy-Award und mehreren Nominierungen ausgezeichnet worden. Die Kälte sang er weg und die begeisterten Besucher des Konzerts tanzten die kalten Knochen warm.

Das Lagerfeuer loderte und sowie es dunkel wurde, rückten die Zuhörer etwas näher an die Bühne heran, was Rivera durchaus wünschte.

Eine Zuhörerin erklärte im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten: "Ich verstehe die Texte nicht, aber die Musik fährt in meinen Körper und alles ist gut."

Dann hielt Rivera kurz inne und erklärte, dass jetzt Bolero gespielt wurde, Romantik sei sehr wichtig, und jetzt wurde mit etwas mehr Körperkontakt, so wie es bei dieser Musik sein muss, getanzt, sparsam von flackernden Flammen beleuchtet, endlich wieder live Musik, endlich wieder Emotionen pur.

Hunger oder Durst waren ebenfalls kein Thema: Der Kulturverein Caba sorgte mit türkischen Spezialitäten für die richtige Grundlage für alles, was es an der Cocktail-Bar gab.

Und da an dem Konzert nur Besucher mit dem geforderten 3G-Nachweis teilnehmen durften, stand dem gemütlichen und harmonischen Miteinander auch nichts im ­Wege.