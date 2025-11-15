Karen Faisst aus Freudenstadt: Vom Tiefpunkt zum großen Erfolg – sie ist „PTA des Jahres 2025“

In der Corona-Pandemie hatte Karen Faisst die Freude an ihrem Beruf verloren – jetzt ist sie Deutschlands „PTA des Jahres 2025“.
Vielleicht war es ihre Ehrlichkeit, die Karen Faisst letztlich den großen Erfolg brachte. Denn in ihrer Bewerbung für den Wettbewerb „PTA des Jahres“ erläuterte die 34-Jährige nicht nur, was ihr an ihrem Beruf als pharmazeutisch-technische Assistentin (PTA) Spaß macht und was sie gut kann – nämlich Kunden zu beraten und dabei mit Wissen und Menschlichkeit zu glänzen. Das macht sie in der Nordstadt-Apotheke schon seit fast zwölf Jahren.