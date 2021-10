1 Oberarzt Jörg Mosa ist am Krankenhaus Freudenstadt für die Elektrophysiologie zuständig. Foto: KLF

Die Kardiologie des Krankenhauses Freudenstadt hat an einer großen deutschlandweiten Studie zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen teilgenommen. Vorhofflimmern ist die häufigste, anhaltende Herzrhythmusstörung. In Deutschland sind etwa 1,8 Millionen Menschen davon betroffen.















Freudenstadt - Häufig geht Vorhofflimmern mit einem erhöhten Risiko für Schlaganfälle, Herzschwäche und Tod einher. Die Studie, an der die Kardiologie des Klinikums teilgenommen hat, zeige die Sicherheit und Effektivität einer Katheterverödung bei Vorhofflimmern auf, heißt es in einer Pressemitteilung des Klinikums.

An der Registerstudie nahmen 20 kommunale Krankenhäuser aus ganz Deutschland teil. Ziel dieser Studie war, zu zeigen, dass auch kommunale Krankenhäuser diese Katheterverödung sicher und effektiv vornehmen können. Die Katheterverödung, auch Pulmonalvenenisolation genannt, ist ein etabliertes Verfahren zur Behandlung von Vorhofflimmern. Sie wird mittels Kathetertechnik über eine Punktion in der rechten Leiste durchgeführt. Mit Hilfe des Katheters wird dann ein Kälteballon am Herzen angewandt, der die Rhythmusstörung verödet.

Seit dem Jahr 2014 wird diese Technik routinemäßig am Klinikum Freudenstadt angewendet. Die Sicherheit und Wirksamkeit dieser Pulmonalvenenisolation an Herzzentren von kommunalen Krankenhäusern kleinerer und mittlerer Größe sei bisher jedoch unbekannt gewesen, heißt es in der Mitteilung weiter. "Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen", berichtet Jörg Mosa, Leiter der Elektrophysiologie am Klinikum Freudenstadt.

20 Zentren, über ganz Deutschland verteilt, haben insgesamt über 1000 Patienten in die Studie eingeschlossen. Es zeige sich eine sehr geringe Komplikationsrate. Auch eine hohe Effektivität sei erreicht worden, berichtet die Kardiologie. Das bedeute, dass das Vorhofflimmern durch die Katheterverödung unterbunden werden konnte. Diese Ergebnisse seien vergleichbar mit den Ergebnissen von Großkliniken gewesen. "Aufgrund dieser hervorragenden Daten wurde diese Studie vor wenigen Wochen in einer großen europäischen Fachzeitschrift veröffentlicht", berichtet Jörg Mosa.