Für noch mehr Patienten- und Mitarbeitersicherheit wurden die Herzkatheter-Anlagen in der Klinik für Innere Medizin III, Kardiologie und Intensivmedizin am Schwarzwald-Baar Klinikum in Villingen-Schwenningen in den vergangenen zwei Jahren optimiert.

Die leistungsfähigen High-Tech-Anlagen bieten seitdem eine noch bessere Bildqualität und benötigen nur noch ein Drittel der bisherigen Strahlendosis.

3200 Untersuchungen pro Jahr in VS

„Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die am häufigsten verbreiteten Erkrankungen überhaupt und können schwerreichende Folgen für die Betroffenen haben. Im Herzkatheter-Labor des Schwarzwald-Baar Klinikums nehmen wir jährlich etwa 3200 Herzkatheter-Untersuchungen vor und versorgen rund um die Uhr Notfälle“, erläutert Bajram Hajredini, Leitender Oberarzt der Klinik für Innere Medizin III, Kardiologie und Intensivmedizin am Schwarzwald-Baar-Klinikum.

„Doch insbesondere komplexe, zeitaufwendige Eingriffe sind mit einer erhöhten Strahlenbelastung für Patienten und Mitarbeitende verbunden“, weiß Hajredini. Im August 2021 starteten daher Modernisierungsarbeiten der insgesamt vier Herzkatheter-Labore.

In einem ersten Schritt wurden zwei Herzkatheter-Anlagen komplett erneuert und mit dem hochmodernen Artis icono floor ausgetauscht. In einem zweiten Schritt erhielten die zwei weiteren Anlagen ein Upgrade und wurden aufgerüstet. Im Frühjahr 2023 wurden die Arbeiten fertiggestellt.

Gut für Patienten und Mitarbeiter

„Dank der neuen Technik ist die Bildqualität bei den Untersuchungen noch besser und die Strahlenbelastung deutlich geringer. Im Vergleich zu den bisherigen Anlagen ist nur noch ein Drittel der Strahlendosis nötig. Davon profitieren sowohl unsere Patienten als auch die Mitarbeiter“, freut sich der Kardiologe.

Die Chest-Pain-Unit des Schwarzwald-Baar-Klinikums wurde bereits zweimal nach den hohen Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung (DKG) zertifiziert. Sie ist rund um die Uhr geöffnet. Damit ist das Schwarzwald-Baar-Klinikum die zentrale Anlaufstelle in der Region für lebensbedrohliche Erkrankungen wie dem akuten Herzinfarkt, plötzlich auftretenden Erkrankungen der großen Körperschlagader, massiven Lungenembolien oder bei einem Bluthochdruck-Notfall. Eine schnelle Diagnostik und Therapie können in diesen Situationen Leben retten: Innerhalb kürzester Zeit untersuchen die Spezialisten die Patienten und leiten die sofortige Behandlung ein.