Karatecamp in Lörrach: Auf Körperbeherrschung kommt es an

Die Karateschule Lörrach hat ein Sommercamp mit internationalen Karatemeistern veranstaltet.
Fast wie eine Tanzchoreographie sah es aus, als die Sportler in ihren weißen Anzügen am Freitagmorgen synchron Karatetechniken übten. „Kata“ heißt diese Trainingsform. Die Fortgeschrittenen übten mit Silvio Campari, der mehrfacher Welt- und Europameister sowie Trainer der italienischen Nationalmannschaft ist. Antimo Pascarella, sechster Dan (Meistergrad) und Leiter der Karateschule Lörrach, vermittelte einer zweiten Gruppe die Grundlagen.