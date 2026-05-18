Karate: Wildbergerin Ina Häcker wird Europameisterin

Bei der JKA-Europameisterschaft 2026 im norwegischen Bergen konnte der Deutsche JKA-Karate Bund (DJKB) erneut seine internationale Klasse unter Beweis stellen. Mit insgesamt 41 Athleten reiste der deutsche Nationalkader unter der Leitung der Bundestrainer Thomas Schulze (Junioren und Senioren) und Markus Rues (Jugend) sowie Bundesassistenztrainer Tobias Prüfert nach Norwegen. Die Europameisterschaft gilt mit 381 Startern aus 23 Nationen als das wichtigste Turnier im europäischen JKA-Karate und besitzt neben den Weltmeisterschaften den höchsten Stellenwert.

Nach zwei intensiven Wettkampftagen mit insgesamt 608 Begegnungen durfte sich der DJKB über den dritten Platz im Medaillenspiegel freuen. Mit vier Gold-, zwei Silber- und fünf Bronzemedaillen gehörte die deutsche Mannschaft erneut zu den erfolgreichsten Nationen Europas.

Erfolgreiches Kata-Team

Besonders erfreulich aus Sicht des JKA-Karate-Dojo Wildberg: Mit Ina Häcker war auch eine Athletin der Abteilung des TSV Wildberg Teil des erfolgreichen deutschen Teams. Gemeinsam mit Leonie Diffene (Magdeburg) und Kathrin Heinz (Baden-Baden) gewann sie die Goldmedaille im Kata-Team der Frauen und sicherte dem DJKB damit einen Europameistertitel.

Für Ina Häcker ist dieser Erfolg ein weiterer Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere. Bereits im vergangenen Jahr wurde sie in das Kata-Nationalteam des DJKB berufen und gehört schon länger dem deutschen Kader an. Zu ihren bisherigen Erfolgen zählen unter anderem Siege bei den German Open sowie bei den deutschen Meisterschaften in Kata sowie bei zahlreichen regionalen Wettkämpfen. Mit dem Gewinn der Goldmedaille bei der Europameisterschaft hat sie nun endgültig den Sprung in die internationale Spitze geschafft.

Das JKA-Karate-Dojo Wildberg zeigt sich entsprechend stolz auf seine erfolgreiche Athletin, die derzeit ein Auslandssemester in Spanien absolviert. Die Trainer des Wildberger Dojos trauen der jungen Karateka aufgrund ihres großen Ehrgeizes, ihrer Disziplin und ihrer kontinuierlichen Entwicklung eine erfolgreiche internationale Karriere zu.