Karate: Wildbergerin Ina Häcker wird Europameisterin

Ina Häcker vom JKA-Karate-Dojo Wildberg holt eine der vier Goldmedaillen für Deutschland bei der Euroameisterschaft in Norwegen.
Bei der JKA-Europameisterschaft 2026 im norwegischen Bergen konnte der Deutsche JKA-Karate Bund (DJKB) erneut seine internationale Klasse unter Beweis stellen. Mit insgesamt 41 Athleten reiste der deutsche Nationalkader unter der Leitung der Bundestrainer Thomas Schulze (Junioren und Senioren) und Markus Rues (Jugend) sowie Bundesassistenztrainer Tobias Prüfert nach Norwegen. Die Europameisterschaft gilt mit 381 Startern aus 23 Nationen als das wichtigste Turnier im europäischen JKA-Karate und besitzt neben den Weltmeisterschaften den höchsten Stellenwert.