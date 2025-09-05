Karate-Weltmeisterschaft in Trier: Marwin Wahls großer Traum geht bald in Erfüllung - mit 14 Jahren

Der 14-jährige Marwin Wahl wird in diesem Jahr an seiner ersten WM teilnehmen. Mit der Unterstützung seiner Familie bereitet sich der junge Karateka auf diese Chance vor.

Im Alter von 14 Jahren an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen ist eine Leistung, die sich nicht allzu viele Menschen auf die Visitenkarte schreiben können. Doch genau diesen Traum möchte sich Marwin Wahl in diesem Jahr erfüllen. Der junge Karate-Kämpfer hat innerhalb kürzester Zeit bereits beachtliche Erfolge zu verzeichnen – und freut sich nun auf das große Highlight seiner bisherigen Karriere.

Noch ist nicht klar, wie viele Kämpfe Wahl tatsächlich bestreiten wird, wenn ab dem 26. Oktober diesen Jahres die Weltmeisterschaften in Trier anstehen. Innerhalb der sogenannten Juniors-Kategorie ist er in der Regel in den Gewichtsklassen -60 (maximal 60 Kilogramm), -65 und +65 (mindestens 65 Kilogramm) unterwegs. „Es hieß, dass ich mich bei der WM für eine Klasse entscheiden muss, aber bei anderen Meisterschaften konnte ich auch in höheren antreten. Ich würde gerne in allen drei kämpfen“, erzählt der 14-Jährige. Schließlich sind drei WM-Titelchancen besser als eine.

Natürlich tritt der junge Kämpfer aus Bitz an, um Weltmeister zu werden. Doch selbst wenn dieser Traum in Trier noch nicht in Erfüllung gehen sollte, wird sich der dann reichere Erfahrungsschatz auszahlen, ist sich Marwin Wahl sicher: „Allein schon, dort anzutreten und sich auf einem internationalen Level messen zu können, freut mich sehr.“

Aller guten Dinge sind drei

Tatsächlich hätte Wahl schon in den vergangenen beiden Jahren auf der großen WM-Bühne messen können. Als zweifacher deutscher Meister 2023 sowie als vierfacher Vizemeister 2024 – inklusive der „Internationale German Open“ in Eschborn – qualifizierte sich er sowohl für die internationalen Titelkämpfe in Calgary (Kanada) als auch für jene in Rhodos (Griechenland). „Da meinte aber seine Trainerin jeweils, dass er noch nicht bereit für die WM ist“, erzählt Marwins Vater, Jürgen Wahl.

Doch nun gab Tanja Baum-Kilau, die vor sieben Jahren das „Karate und Fitness Team Zollernalb“ in Albstadt gründete und seit 2019 unter anderem auch Marwin trainiert, ihr grünes Licht, so dass sich der 14-Jährige seinen großen Traum von einer WM-Teilnahme schon bald erfüllen kann.

Wahl ist rund um diese Titelkämpfe stetig dabei, sich im Karate weiterzubilden und -entwickeln. Diverse Junior-Dans, also Ränge im Karate, hat er bereits erlangt. Ab dem nächsten Jahr – nach seinem 15. Geburtstag – kann er damit beginnen, die „richtigen“ Dans bzw. Schwarzgurte zu absolvieren. Insgesamt zehn davon existieren – mit den höchsten davon können sich in Deutschland nur wenige Athleten schmücken.

Inzwischen auch Lehrer

Inzwischen fungiert Marwin Wahl auch als Assistenztrainer und unterrichtet jüngere Kinder in der japanischen Kampfkunst. Inzwischen liebt und lebt er „einfach alles“ an diesem Sport, wie er selbst sagt. Dabei hatte sich diese Verbindung zum Karate lange nicht abgezeichnet. „Zu seiner ersten Stunde im Alter von acht Jahren musste ich ihn lange überreden“, erinnert sich Marwins Mutter Ines. Der damals Achtjährige spielte Fußball bei den Sportfreunden Bitz, doch sollte schon bald einen Großteil seines Lebens dem Kampfsport widmen.

Finanzielle Hürde

Das Dasein in einer Randsportart wie Karate – und insbesondere die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft – ist neben den sportlichen Anforderungen auch finanziell eine große Aufgabe. „Es fallen Kosten für Anreise und Unterkunft, Verpflegung, Ausrüstung und Wettkampfkleidung an“, berichtet Jürgen Wahl. Daher ist die Familie auf der Suche nach Unterstützung – beispielsweise in Form von Sponsoren, die im Gegenzug Werbung auf der Turnierkleidung schalten können. „Leider hat er bisher nur Absagen bekommen, da es als Privatperson eine Spendenbescheinigung auszustellen“, so Marwins Vater. Doch Aufgeben ist für die Familie Wahl keine Option – schließlich hat der 14-Jährige schon bald eine WM-Teilnahme auf seiner Visitenkarte stehen.