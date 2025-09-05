Karate-Weltmeisterschaft in Trier: Marwin Wahls großer Traum geht bald in Erfüllung - mit 14 Jahren

Der 14-jährige Marwin Wahl wird in diesem Jahr an seiner ersten WM teilnehmen. Mit der Unterstützung seiner Familie bereitet sich der junge Karateka auf diese Chance vor.
Im Alter von 14 Jahren an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen ist eine Leistung, die sich nicht allzu viele Menschen auf die Visitenkarte schreiben können. Doch genau diesen Traum möchte sich Marwin Wahl in diesem Jahr erfüllen. Der junge Karate-Kämpfer hat innerhalb kürzester Zeit bereits beachtliche Erfolge zu verzeichnen – und freut sich nun auf das große Highlight seiner bisherigen Karriere.