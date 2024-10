Karate: Calwer Dojo holt acht süddeutsche Meistertitel

1 Coach Hans-Jürgen Kaun (Mitte) mit den Calwer Karateka Foto: Dojo Calw

15 Podestplätze, darunter acht Titelgewinne: Die süddeutsche Meisterschaft im Allgäu ist für das JKA-Karate-Dojo Calw ein voller Erfolg.









Zur süddeutschen Meisterschaft des Deutschen JKA-Karate-Bundes in Immenstadt im Allgäu reiste die Calwer Karateschule mit einem zwölfköpfigen Kader an. Jüngster Calwer Teilnehmer war Jonas Loose, der mit gerade einmal neun Jahren sein Debüt auf der großen Bühne hatte. Er kam in Kata und Kumite jeweils eine Runde weiter, musste dann aber älteren Athleten den Vortritt lassen.