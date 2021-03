1 Das Rottweiler Mehrgenerationenhaus Kapuziner ist in ein Förderprogramm des Bundes aufgenommen. Foto: King

Das Mehrgenerationenhaus Kapuziner in Rottweil ist Teil des neuen Bundesprogramms der Mehrgenerationenhäuser. Entsprechend freut sich die BruderhausDiakonie, eine langfristige Planung der Aktivitäten aufstellen zu können.

Rottweil - Zum ersten Mal in der Geschichte der Mehrgenerationenhäuser (MGH) wurde ein Bundesprogramm verabschiedet, das nicht lediglich kurz- bis mittelfristig eine Förderung ermöglicht, um den sozialen Angeboten für Jung und Alt sowie dem damit verbundenen Engagement im Sozialraum gerecht zu werden. Das Bundesprogramm "Miteinander – Füreinander" umfasse den Zeitraum bis 2028.

Das Mehrgenerationenhaus Kapuziner der Stadt Rottweil mit der BruderhausDiakonie ist so nun in der Angebotsplanung für das Haus. Oberstes Anliegen ist es laut Pressemitteilung nach wie vor, Begegnungen im Kapuziner zu schaffen, Teilhabe für Alle – unabhängig ihres Alters, Herkunft oder Einschränkungen – zu ermöglichen. Auch wenn derzeit ausschließlich digital möglich, setzt das MGH auf eine baldige Öffnung mit der Möglichkeit, offene Programme weiterhin ergänzend online anzubieten.

Einsatz des Alphamobils im Sommer erwartet

Digitalisierung und Online – diese Begriffe seien fester Bestandteil der Gesellschaft, ob nun zum Leid‘ oder zur Freud‘ des Einzelnen. Das Kapuziner möchte den digitalen Weg nicht ohne die Bürger Rottweils gehen: "Digital – aber wie?" lautet daher das Motto, unter dem die BruderhausDiakonie nach Ideen, Bedenken und Kriterien für den digitalen Auf- und Ausbau des Kapuziners fragt.

All die offenen Treffen sollen 2021 wieder in ihr Zuhause im Kapuziner zurückfinden. Mit dem Treff für Alleinerziehende stehen ganz konkrete Angebote wie entspannendes Yoga fest. Das MGH freut sich, die Strickgruppe, die während der Lockdown-Zeiten in regem digitalem Austausch ist, wieder vor Ort begrüßen zu dürfen. Gleiches gilt für das Tanzcafé.

Im Sommer erwartet das MGH in Rottweil den Einsatz des Alphamobils, das rund um das Thema Analphabetismus aufklärt und Mut geben will. Ergänzt wird diese Aktion durch das Alphabike des Kapuziners, das in Rottweil Mut machen und sensibilisieren will. In Kürze startet im Kapuziner der Alphatreff, um gemeinsam Schritt für Schritt Lesen, Schreiben und Rechnen zu verbessern und wieder Vertrauen in das eigene Können zu entwickeln.

Viele Ideen

Für Bürger, die bisher wenig Bezug zu den Begriffen Digital und Online haben, beschafft das Kapuziner aktuell mehrere Tablets und Webcams. Freiwillige, auch Schüler, die ihr Taschengeld aufbessern wollen, können sich zur digitalen Unterstützung im Kapuziner melden.

Die Ideen sprudeln: Wie wäre es mit einem Kräuter-Workshop oder einem Kleidertausch-Café 2.0? Eine Kunst-Aktion, ein virtueller Stadtrundgang – das MGH freut sich auf Anregungen gemäß dem Motto "Miteinander – Füreinander", denn im Zentrum steht nach wie vor die Förderung des freiwilligen Engagements. Orientiert an den Bedürfnissen vor Ort, lädt das Kapuziner ein, seine Ideen, Wünsche oder Anliegen mitzuteilen. Mitarbeiter des Kapuziners haben dazu einen Briefkasten gebastelt, der ab heute, Montag, im Rundgang (Eingang Parkplatz) angebracht sein wird. Für eine Internetseite mit digitalem Briefkasten laufen die letzten Arbeiten. Aber auch telefonisch unter 0741/ 48 00 19 28 oder per E-Mail an bhrw.mgh@bruderhausdiakonie.de können Ideen oder Engagement angeboten werden.