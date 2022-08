Tiefgarage am Marktplatz für zwei Monate gesperrt

4 An der Oberfläche deuten nur Risse auf die Schäden an den tragenden Teilen hin. Foto: Beyer

Wegen Sanierungsarbeiten an der Zufahrt muss die Tiefgarage am Marktplatz ab 29. August für circa zwei Monate komplett gesperrt werden.















Freudenstadt - Es ist ein Teufelskreis. Durch winzige Risse im Asphalt dringt im Winter streusalzhaltiges Wasser ein. Das darin enthaltene Chlorid sickert bis zu den Stahlstreben im Beton. Diese fangen an zu rosten und dehnen sich dadurch aus. Weitere Risse entstehen und es sickert noch mehr Chlorid ein.

Dieser Prozess hat über viele Jahre der Zufahrt zur Tiefgarage am Marktplatz zu schaffen gemacht, wie Rudolf Müller, Leiter des Amts für Stadtentwicklung, vor Ort erklärt. Schon seit ungefähr drei Jahren sei das Problem bekannt. Seitdem ist klar, dass eine größere Sanierung fällig ist. Doch es fehlte bisher immer am Geld.

Kein Aufschub möglich

Nun kann die Stadtverwaltung nicht länger warten. Noch in diesem Herbst muss die Zufahrt saniert werden. "Wir sehen keine andere Alternative, um größere Schäden vom Bauwerk abzuwenden", erklärte Müller in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

"Wir schieben das seit Jahren vor uns her", klagte Oberbürgermeister Julian Osswald in der selben Sitzung. "Es war klar, dass das saniert werden muss und jetzt hat es uns erwischt." Auch Osswald sieht keine andere Möglichkeit, als sofort zu handeln. "Wenn wir die Möglichkeit sehen würden, das ins nächste Jahr zu verschieben, würden wir es tun. Aber wir würden riskieren, dass die Rampen-Oberfläche abreißt."

Wenn sparen teuer wird

Besonders ärgerlich ist: Es hätte nicht so weit kommen müssen. Denn 2006 wurde auf den Boden der Tiefgarage eine Beschichtung aufgebracht, die das Einsickern von Streusalz verhindern soll.

An der Zufahrt hingegen wurde die Beschichtung nicht aufgetragen. "An der Rampe wurden nur Schönheitsreparaturen gemacht", erklärt Müller. Der Grund: "Wir haben kein Geld mehr gehabt für die Rampe. Die finanziellen Mittel waren aufgebraucht", so Müller.

"Das kommt jetzt teuer"

Deshalb konnte dann über Jahre das Chlorid einsickern, so dass nun eine wesentlich umfangreichere Sanierung erforderlich ist. "Das kommt jetzt teurer", gesteht Müller ein. 400 000 Euro muss die Stadt nun ausgeben.

Doch Müller stellt klar: "Der Gemeinderat ist nicht verantwortlich." Es sei eine Entscheidung der Verwaltung gewesen, damals an der Beschichtung zu sparen und die Sanierung so lange aufzuschieben. Denn angesichts der vielen Aufgaben der Stadt sei einfach zu wenig Geld vorhanden.

Auch die Wände betroffen

Die anstehenden Arbeiten sind nicht nur teuer, sondern auch aufwendig. Denn es muss nicht nur die Fahrbahn bis zu den tragenden Stahlbetonteilen abgefräst werden. Denn auch in den unteren Teil der Wände rechts und links von der Zufahrt ist das Chlorid eingedrungen. "Wir müssen die Natursteinplatten abnehmen und den beschädigten Beton abtragen", erklärt Müller.

Dadurch verlieren die Wände aber an Standfestigkeit. Denn von außen drückt das Erdreich dagegen. Daher müssen die Wände mit sogenannten Sprießen in einem 45-Grad-Winkel abgestützt werden. Damit versperren die Baustützen die Fahrbahn.

Ampelregelung nicht sinnvoll

Aus diesem Grund muss die Ein- und Ausfahrt für ungefähr zwei Monate komplett gesperrt werden. Eine einseitige Sperrung hält die Stadtverwaltung für nicht praktikabel. "Wir haben lange überlegt, ob wir das mit einem Ampelbetrieb machen", erzählt Müller. "Aber die Bauzeit hätte sich fast verdoppelt und wir kämen in die Wintermonate rein." Und die seien wegen der zu erwartenden starken Niederschläge für den Betonbau eher ungeeignet.

Harte Zeiten für Pendler

Und so könnte es ein schwieriger Herbst werden für all jene, die in der Freudenstädter Innenstadt ihr Auto abstellen müssen – egal ob Pendler oder Anwohner. Denn durch die Sperrung der Tiefgarage fallen 417 Parkplätze auf einen Schlag weg – darunter 193 Dauerparkplätze. Die Mieter letzterer müssen zwar für die Zeit der Sanierungsarbeiten keine Miete bezahlen. Es bleibt aber die Frage: Wohin mit den ganzen Autos?

Darauf hat auch Müller keine Antwort. Einen Plan, wo die vielen Autos stattdessen parken sollen, gibt es nicht. "Das wird nicht einfach", meint auch Müller. "Da ist jeder seines Glückes Schmied."

Erschreckende Aussichten

Müller hofft daher, dass nicht alle ins Zentrum fahren und stattdessen am Stadtbahnhof parken, um dann zu laufen. Doch auch dort gibt es nicht genug Parkplätze, um die Sperrung der Tiefgarage auszugleichen.

So scheint dann auch Müller mit einem unbarmherzigen Kampf um die verbliebenen Parklücken zu rechnen: "Wer früher dran ist, hat eher eine Chance, einen Platz zu finden. Vielleicht verlegen manche ihre Arbeitszeit nach vorn." Allein: Mehr Parkplätze entstehen dadurch natürlich auch nicht.