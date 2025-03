1 Derzeit außer Betrieb: Die Ampelanlage an der Kreuzung auf der B 463 bei Straßberg Foto: Dunja Kuster

Vorsicht ist derzeit geboten an der Kreuzung auf der Bundesstraße 463 bei Straßberg: Die dortige Ampelanlage ist seit mehreren Wochen außer Betrieb – soll schon bald aber repariert werden, teilt das Landratsamt auf Anfrage mit.









Seit mehreren Wochen ist die Ampelanlage an der Bundesstraße 463 an der Kreuzung Schotter-Teufel bei Straßberg außer Betrieb. Doch nun ist ein Ende in Sicht: Die Anlage soll zeitnah repariert werden.