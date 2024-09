1 Am Getränkestand kamen die Besucher der After-Work-Party ins Gespräch. Foto: Rest

Die Sonne verlockte am Freitagabend einige Kappel-Grafenhausener zum Feiern mit dem TC.









Zur Eröffnung des ersten After-Work-Party des Tennis-Clubs (TC) Kappel-Grafenhausen am Freitagabend spielte das Wetter mit, so dass für kurze Zeit die Sonne schien. Wenn auch der eine oder andere Platz nicht besetzt war, haben sich viele Besucher um den Getränkestand versammelt, um so ins Gespräch zu kommen.