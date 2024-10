1 Marcel Carl ist aktuell noch im Wartestand und nicht auf dem Platz. Foto: Eibner

Der gebürtige Calwer hat 2024 noch kein Pflichtspiel bestritten. Nach einer Operation an den Adduktoren ist aber Besserung in Sicht. Unsere Redaktion hat mit dem Akteur von Astoria Walldorf gesprochen.









14 Punkte hat Astoria Walldorf in den bisherigen zehn Saisonspielen in der Regionalliga Südwest gesammelt – jüngst gab es ein 1:1 gegen den FC 08 Villingen. Auf ihren Kapitän und in der Regel gefährlichsten Torjäger muss die Mannschaft aber bisher komplett verzichten.