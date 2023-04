17 Wataru Endo (re.) nach seinem Treffer zum 1:1 für den VfB Stuttgart beim FC Augsburg. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der Kapitän des VfB Stuttgart spielt wieder auf seiner angestammten Position, trifft und kann im Kampf gegen den Abstieg wieder ein entscheidender Faktor sein. Und Wataru Endo erklärt, wie er die Lage sieht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Sven Mislintat ist Geschichte beim VfB Stuttgart, im vergangenen Spätherbst trennten sich die Wege. Wäre der frühere Sportdirektor der Weiß-Roten noch im Amt, womöglich hätte er am Freitagabend mal wieder von einem „Boss-Move“ gesprochen. Von einer entscheidenden Aktion also, die einem Führungsspieler gelungen ist – und für die in Mislintats Augen vor allem ein Spieler beim VfB prädestiniert ist.