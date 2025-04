Kapitän des SC Freiburg ohne Einsatz: Julian Schuster erklärt Bankplatz von Christian Günter

Erst zum zweiten Mal in dieser Saison fehlte Christian Günter in der Startformation des SC Freiburg. Trainer Julian Schuster erklärte nach dem Spiel warum er sich für Jordy Makengo entschieden hatte und lobte den 32-jährige Tennenbronner Günter für dessen Reaktion.

Wer am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf den Aufstellungsbogen des SC Freiburg geschaut hat, dürfte im ersten Moment etwas überrascht gewesen sein. Denn in der Startaufstellung von Trainer Julian Schuster fehlte ein Name, der dort eigentlich immer auftaucht: Christian Günter.

Makengo zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf

Der Tennenbronner, seit Jahren Kapitän und auf der linken Abwehrseite Dauerbrenner beim Bundesligisten, war überraschend nicht in der ersten Elf. Stattdessen kam Jordy Makengo zu seinem erst zweiten Einsatz von Beginn an in dieser Spielzeit.

Christian Günter gehört zu den Vielspielern der Liga

Dass Günter auf der Bank Platz nehmen muss, ist dabei eine absolute Seltenheit – nicht nur in diesem Jahr. Der Tennenbronner gehört zu den Vielspielern, mehrere Saisons verpasste er nicht eine Minute – schon eine Auswechslung gegen Ende des zweiten Durchgangs war eine Rarität.

Gegen den BVB 90 Minuten lang auf der Bank

Bei der 1:4-Niederlage gegen Borussia Dortmund saß Günter nun 90 Minuten lang auf der Bank. Makengo sei „mal an der Reihe“ gewesen, erklärte Schuster nach der Partie und lobte seine beiden Linksverteidiger. Denn bislang kam Makengo eher wenig zum Zug – „weil ‚Günni’ es gut gemacht hat“, sagte Schuster und schwärmte vom Umgang seines Kapitäns mit der Entscheidung.

Viel Lob für die Reaktion des Tennenbronners

„Das ist beispielhaft für alle jungen Spieler – das ist das, was den SC Freiburg auszeichnet“, sagte der Coach und bezog sich dabei auch auf Günters Ansprache an die Mannschaft vor dem Spiel.

Bittere Bilanz gegen Borussia Dortmund

Zu drei Punkten führten Günters Worte jedoch nicht, auch wenn der Sport-Club gegen Dortmund vor allen in Durchgang eins einen ordentlichen Auftritt zeigte. Doch am Ende jubelten die Gäste, es war die siebte Niederlage gegen den BVB in Serie.

Schwere Aufgabe in Gladbach wartet

Zudem sind die Breisgauer nun seit fünf Spielen ohne Sieg und müssen am Wochenende zum Tabellensechsten aus Gladbach reisen. Sehr gut möglich, dass Trainer Schuster dann seinen Kapitän Christian Günter wieder in die Startelf berufen wird.

Kuriose Premiere für Matthias Ginter

Verzichten muss der Coach dagegen auf einen weiteren Vielspieler in der Abwehr. Innenverteidiger Matthias Ginter sah am Samstag seine fünfte Gelbe Karte in dieser Saison und muss gegen Gladbach zuschauen. Für den 31-Jährigen ein Novum: In seiner gesamten Bundesliga-Karriere war er noch nie gesperrt – weder wegen eines Platzverweises, noch wegen fünf Gelben Karten. Ginter verpasst damit das Duell gegen seinen Ex-Club, den er 2022 in Richtung südbadischer Heimat verließ.

Ginter in den Top 100

In der Woche drauf dürfte er jedoch wieder auf dem Feld stehen. Die Partie gegen den BVB war bereits sein 375. Spiel in Liga eins – damit steht er nun in den Top 100 der Spieler mit den meisten Bundesligaeinsätzen.