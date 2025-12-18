“Kapitän“ der Gemeinschaftsschule: So verlief die Amtseinführung von Rektor Moritz Heinicke in Ottenheim

Bei der Amtseinführung in der Ottenheimer Bärbel-von-Ottenheim-Schule wurde Moritz Heinicke offiziell als neuer Schulleiter begrüßt. Das Kollegium zeigt ein besonderes Schauspiel.
„Wir freuen uns sehr über einen nahtlosen Übergang in der Leitung“, begrüßte Konrektorin Nicole Beyer die anwesenden Gäste in der Mensa der Gemeinschaftsschule in Ottenheim. Der Amtseinführung wohnte auch die ehemalige Rektorin Angelika Walter bei, die Ende Juli in den Ruhestand verabschiedet wurde. Nun stand aber der neue Rektor, Moritz Heinicke, bei seiner offiziellen Amtseinführung im Mittelpunkt, Schulleiter ist er bereits seit dem 1. August dieses Jahres. Heinicke begegne den bildungspolitischen Herausforderungen mit Ruhe und Zuversicht und sehe Probleme als Möglichkeit zur Weiterentwicklung, war sich Beyer sicher.