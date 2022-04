3 Sie ist ein Wahrzeichen von Lauterbach, das nun wieder auf Vordermann gebracht wird: die Stemmerkapelle. Foto: Dold

Karl Trometer hat eine echte Bombe platzen lassen: "Ich, Karl Trometer, bin bereit, der Gemeinde Lauterbach sofort die Stemmer-Kapelle zu überschreiben."















Lauterbach - Auf die Einwohnerfragestunde des Gemeinderats hatte er sich mit einer dreiseitigen Erklärung penibel vorbereitet. Er bot an, nach seinem Ableben auch das Grundstück mit 8000 Quadratmetern und die dazugehörigen sechs Garagen der Gemeinde zu vermachen.

Erschließung und Weg gefordert

Das Angebot hat für die Gemeinde aber auch den einen oder anderen Haken, weil Trometer für sein Entgegenkommen Forderungen stellte. Folgende Maßnahmen sollen ausgeführt werden: Die Gemeinde solle Trometers Grundstück an die nächste Querstraße erschließen. Die Fahrbahn müsse für ein Fahrzeug mit 7,5 Tonnen ausgelegt sein, die Fahrbahndecke müsse heutigen Standards entsprechen, sagte er. Übergabe- und Bauzeiten sowie die genaue Wegführung müssten zuvor abgeklärt werden. Und weiter: "Für Karl Trometer wird diese Baumaßnahme keinerlei Kosten verursachen. Es kommen auch keine Kosten von der Gemeinde oder Dritten hinzu." Das komplette Angebot sei zwölf Monate gültig. "Da kommt es aber nicht auf einen Tag hin oder her an", gab er den Gemeinderäten und Bürgermeister Norbert Swoboda mit auf den Weg.

Pension bis 1990 geführt

So wäre aus seiner Sicht gewährleistet, dass Besucher die Kapelle bequem mit einem Fahrzeug erreichen könnten. Zudem könnte der Grillplatz von der Öffentlichkeit benutzt werden – gegen eine kleine Gebühr. So könne auch das "Brücklefest" verlegt werden.

Karl Trometer ging auch darauf ein, wie es zu diesem Angebot kam. Seine Eltern Anton und Alma Trometer kauften 1971 das Haus in der Schramberger Straße 58 von Hermann Sprenger. Sie wünschten sich ein Haus zur Eröffnung einer Pension. Diese wurde dann bis zur Erkrankung von Alma Trometer im Jahr 1990 geführt.

Dachstuhl 1979 saniert

1979 wurde die dazu gehörige Stemmer-Kapelle für 16 000 Mark renoviert – unter anderem am Dachstuhl. Eine Anfrage zu einer Beteiligung der Kirchengemeinde an der Sanierung wurde negativ beschieden, so Trometer. Die Zufahrt wurde im Laufe der Jahre durch Waldarbeiten und Unwetter in Mitleidenschaft gezogen, was ihm ein Dorn im Auge ist.

Ziegel erneuert und Wasserschäden beseitigt

Im vergangenen Jahr sei dann Hubert Nagel auf ihn zugekommen und fragte, ob Trometer Interesse an einer Sanierung der Kapelle im Zuge der Aktion "Unser Dorf hat Zukunft" habe. Trometer stimmte zu und unterstützte die freiwilligen Helfer mit Speis und Trank.

Die Helfer hätten Gestrüpp beseitigt, ein Gerüst aufgebaut, Ziegel erneuert und Wasserschäden beseitigt, lobte Trometer. 13 000 Euro wurden bislang investiert.

Gemeinderat hat ein Jahr Zeit

Bei einem Besuch des Ausschusses für Umwelt und Technik sei die Frage diskutiert worden, ob Trometer die Kapelle der Gemeinde vererben oder ihr zumindest ein Vorkaufsrecht einräume. Zudem würden laut Swoboda Gespräche mit den Waldbesitzern laufen, um den Waldweg wieder begeh- und befahrbar zu machen. Trometer sagte zu, dass er bis zur Gemeinderatssitzung einen Vorschlag unterbreiten werde. "Ich werde euch nicht enttäuschen", sagte er damals.

Nun hielt er Wort und unterbreitete sein Angebot. Der Gemeinderat hat nun also ein Jahr Zeit, um eine Entscheidung zu treffen, wie es mit der Stemmer-Kapelle weitergeht.