Die CDU hat offenbar die K-Frage geklärt: Friedrich Merz tritt offenbar als Kanzlerkandidat für die Union an. Das berichten mehrere Medien und Agenturen übereinstimmend, die sich auf Parteikreise berufen.

Merz soll die Union im kommenden Jahr zurück in die Regierung führen - vier Jahre nach ihrem Desaster bei der Bundestagswahl 2021 und dem Machtverlust nach 16 Jahren CDU-Kanzlerin Angela Merkel. CSU-Chef Markus Söder hingegen zieht sich zurück und überlässt Merz das Feld.

Pressekonferenz am Mittag angekündigt

Beide Parteichefs trafen sich am Vormittag in der Vertretung des Landes Bayern in Berlin-Mitte zu einer Unterredung. Am Dienstagmittag soll es einen gemeinsamen Pressetermin mit Merz und Söder geben.

Die beiden Parteivorsitzenden hatten wiederholt angekündigt, im Spätsommer eine Entscheidung über die K-Frage der Union zu treffen. Es war allgemein erwartet worden, dass die Union mit Merz an der Spitze in die nächste Bundestagswahl zieht. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hatte auf die Kanzlerkandidatur verzichtet.