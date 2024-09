Kanzlerkandidat: Merz ist Gastredner bei CDU-Landesparteitag in Münster

Merz ist Gastredner bei CDU-Landesparteitag in Münster

1 NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat kürzlich dem CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz Unterstützung bei der Kanzlerkandidatur zugesichert. (Archivbild) Foto: Christoph Soeder/dpa

Das Rennen um die Kanzlerkandidatur der Union ist gelaufen. Nun tritt der frische gekürte Kandidat Friedrich Merz beim Parteitag der NRW-CDU auf. Und trifft auf einen selbstbewussten Hendrik Wüst.









Münster - Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) ist am Samstag (ab 10.30 Uhr) Gastredner beim Landesparteitag der nordrhein-westfälischen CDU in Münster. Es ist der erste große Auftritt von Merz als Kanzlerkandidat seit seiner offiziellen Nominierung. Von dem Parteitag dürfte ein Zeichen der Geschlossenheit und Unterstützung für den CDU-Vorsitzenden beim Bundestagswahlkampf ausgehen. Als Sauerländer hat Merz seine Heimatbasis in NRW und beim mitgliederstärksten CDU-Landesverband.