Kanzlerkandidat bei Caren Miosga: Robert Habeck wirft Merkel krassen Fehler vor

1 Die Ampelregierung habe in den vergangenen drei Jahren viel Vertrauen verspielt, sagte Habeck bei Caren Miosga. Foto: IMAGO/HMB-Media/IMAGO/Uwe Koch

Die Abhängigkeit von russischer Energie habe Deutschland „fast runtergerissen“, sagt Robert Habeck bei Caren Miosga – und meldet Führungsanspruch für seine Partei an.









Link kopiert



Also nochmal Vergangenheitsbewältigung, das vergiftete Klima in der Ampel-Regierung und das verkorkste Heizungsgesetz: Caren Miosga bohrte in ihrer Talkrunde am Sonntagabend in den Ampel-Jahren. Robert Habeck, Wirtschaftsminister und Kanzlerkandidat der Grünen, stellte sich den Fragen wacker, ließ aber auch mit der Bemerkung, ob man das „so lange aufarbeiten“ müsse und dass er sich nicht mehr für „die alten Pläne“ der FDP interessiere, eine gewisse Überdrüssigkeit erkennen.