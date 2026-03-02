Kanzler-Reise zu Trump: Warum es für Merz im Oval Office diesmal so schwierig wird

Der Antrittsbesuch des Kanzlers im Weißen Haus vor neun Monaten verlief ausgesprochen harmonisch. Wenn Merz morgen ins Weiße Haus zurückkehrt, wird es deutlich schwieriger für ihn.
Berlin/Washington - Harmonischer hätte man sich die Premiere von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Weißen Haus vorher gar nicht ausmalen können. Als Gastgeschenk brachte der CDU-Politiker im Juni vergangenen Jahres eine in Gold gerahmte Kopie der Geburtsurkunde von Trumps Großvater Friedrich mit, der in Kallstadt in der Pfalz auf die Welt kam und später in die USA auswanderte - und einen Golfschläger.