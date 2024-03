Kanzler im Kreis Calw: Mitten im Publikum kommt er ins Plaudern

1 Mitten im Publikum beantwortete Bundeskanzler Olaf Scholz die drängendsten Fragen der Menschen. Foto: Thomas Fritsch

Frühere Besuche von Politprominenz im Kreis Calw hatten eher den Charakter einer Stipp-Visite. Der oberste Polit-Promi des Landes, Bundeskanzler Olaf Scholz, nahm sich dagegen am Dienstag richtig viel Zeit für den Heimatkreis seiner Parteichefin.









Es ist kurz nach 9 Uhr morgens. Der erste Polizeiwagen steht unmittelbar hinter dem Ortsschild, zwei weitere folgen, einer mit Blaulicht. Einzelne Sicherheitskräfte stehen an der Straße, die in die Stadt führt. Spätestens am Ende des Eisbergtunnels ist klar: Es ist ein besonderer Tag in Nagold. Starke Polizeikräfte haben die Lange Straße, die an der Alten Seminarturnhalle vorbeiführt, abgeriegelt. Am Ende der Lange Straße – nahe der Zellerschule – stehen ein paar protestierende Landwirte mit ihren Traktoren. Auch sie bewacht von Polizeikräften – und beobachtet vom Nagolder Ordnungsamt. Die Stimmung ist zwar ruhig – aber nicht wirklich entspannt. Denn immerhin kommt Deutschlands Regierungschef an diesem Tag in die Kleinstadtperle Nagold. Und während die Bauern protestieren und die ersten Gäste sich brav vor der Seminarturnhalle anstellen, um dem Bürgerdialog beizuwohnen, der später in der Seminarturnhalle stattfinden wird, ist Kanzler Scholz schon längst in der Stadt. Bei einem der wirtschaftlichen Prunkstücke Nagolds, der Firma Häfele.