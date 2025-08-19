Kanzelreden in Donaueschingen: Alfons Schuhbeck stand im Kochgewand in der Sakristei

Gisela Rösch bringt Promis auf die Kanzel. 30 Kanzelreden fanden innerhalb von 22 Jahren statt. Wolfgang Grupp kam sogar mit dem Hubschrauber.
Auf dem Gartentisch von Gisela Rösch liegt ein besonderes Buch. Zwischen den Buchdeckeln: handschriftliche Sprüche, Widmungen und persönliche Gedanken – von Ministerpräsident Winfried Kretschmann bis zum letzten Eintrag von Bundesminister Cem Özdemir. Für Rösch ist dieses Buch mehr als nur eine Sammlung von Autogrammen. Es ist ein Stück Zeitgeschichte und zugleich ein Spiegel ihrer Arbeit als Vorsitzende des Kirchenfördervereins von St. Johann in Donaueschingen.