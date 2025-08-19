Kanzelreden in Donaueschingen: Alfons Schuhbeck stand im Kochgewand in der Sakristei

Gisela Rösch bringt Promis auf die Kanzel. 30 Kanzelreden fanden innerhalb von 22 Jahren statt. Wolfgang Grupp kam sogar mit dem Hubschrauber.

Auf dem Gartentisch von Gisela Rösch liegt ein besonderes Buch. Zwischen den Buchdeckeln: handschriftliche Sprüche, Widmungen und persönliche Gedanken – von Ministerpräsident Winfried Kretschmann bis zum letzten Eintrag von Bundesminister Cem Özdemir. Für Rösch ist dieses Buch mehr als nur eine Sammlung von Autogrammen. Es ist ein Stück Zeitgeschichte und zugleich ein Spiegel ihrer Arbeit als Vorsitzende des Kirchenfördervereins von St. Johann in Donaueschingen.

Spendensammlung stand als Grundidee

Seit über 20 Jahren bringt sie regelmäßig Prominente in die Donaueschinger Stadtkirche – nicht als Ehrengäste in der ersten Reihe, sondern hinauf auf die Kanzel. Anlass war einst die Renovierung der Kirche. Die Diözese unterstützt solche Projekte nur, wenn ein Kirchbauverein gegründet wird, der ein Drittel der Kosten selbst trägt. Ein weiteres Drittel steuert die Diözese bei, der Rest wird finanziert. Um Spenden zu sammeln, entstand mit Stadtpfarrer Hans-Peter Fischer die Idee der Kanzelreden.

Teufel spricht von der Kanzel herab

Der Ablauf ist seither gleich: Bekannte Persönlichkeiten sprechen in der Stadtkirche, der Eintritt ist frei, am Ausgang werden Spenden gesammelt. Schon vor Gründung des Vereins begann man mit dem Verkauf von Wein, nach der Renovierung entstand ein Bildband – beides ebenfalls Einnahmequellen.

Die Premiere im Oktober 2003 setzte gleich einen hohen Maßstab: Der damalige Ministerpräsident Erwin Teufel sprach vor fast voll besetzter Kirche. 2004 folgte Claus Hipp mit dem Thema „Ethik im Wirtschaftsleben“. Seine Kernaussage zu Offenheit und Kreativität bei Bewerbungen ist Rösch bis heute im Gedächtnis geblieben: Bei Bewerbungen solle man den Bewerber mit Punkerfrisur und Ohrringen nicht außer Acht lassen, diese seien oft die kreativsten Menschen – so die Feststellung von Hipp.

Christiane Underberg verteilt kleine Fläschchen

Ein besonderer Höhepunkt: Die Rede von Otto von Habsburg, ältester Sohn von Karl I., dem letzten Kaiser von Österreich. So voll war die Kirche, dass Besucher auf den Stufen zum Altar Platz nahmen. Damals endete der Abend noch bei Stehempfängen im Pfarrhaus, mit Häppchen und Gesprächen bis spät in die Nacht.

Mit den Jahren sammelten sich Geschichten, von kurios bis herzlich. 2006 reiste der spätere Chef-Volkswirt der Deutschen Bank, Norbert Walter, früh an und kam nach einem spontanen Sonnenbad im Parkbad mit knallrotem Kopf zur Kanzel. „Er stand auf der Kanzel wie ein Feuermelder, mit knallrotem Kopf“, erinnert sich Gisela Rösch.

Eine andere Anekdote: Die Unternehmerin Christiane Underberg überraschte mit Underberg-Schnaps-Kartons im Kofferraum, die sie auf dem Kirchplatz verteilte und zeigte, wie man die kleinen Fläschchen stilgerecht trinkt. Tags zuvor war sie auf einer langen Hochzeitsfeier gewesen und habe sich auf einer Wiese erst einmal ausgeschlafen.

Richtig lustig sei es bei der Rede von Matthias Berg zugegangen. „Der durch Contergan geschädigte Sportler, Hornist und Jurist nahm kein Blatt vor den Mund. Es ist noch nie so viel gelacht worden“, erinnert sich Rösch.

Alfons Schuhbeck. Foto: dpa

Auch spontane Improvisationen gab es: Sternekoch Alfons Schuhbeck erschien zunächst im Kochgewand, da er den Anlass nicht kannte. Es gab zwar unzählige Kontakte mit seinem Büro, bis er in Villingen bei einem Schaukochen war und den Termin mit der Kanzelrede verbinden konnte. Schuhbeck hatte es eilig, so dass er auf das Vorgespräch verzichtete. „Fatal war nur, dass man ihn nicht informiert hatte, worum es ging, so dass er im Kochgewand in der Sakristei landete“, so Rösch lachend. Doch er habe den Fauxpas gelassen genommen, zog sich wieder um und hielt eine improvisierte Rede über Gewürze und ihre Wirkung.

Wolfgang Grupp flog mit dem Hubschrauber an

Viele hochkarätige Redner folgten: Winfried Kretschmann, Annegret Kramp-Karrenbauer, Vaude-Gründerin Antje von Dewitz, Roland Mack vom Europapark, Fußball-Schiedsrichter Urs Maier, Wolfgang Grupp von Trigema, Annette Schavan und Erzbischof Stefan Burger.

Wolfgang Grupp erfüllte sich sogar einen persönlichen Wunsch, einmal auf einer Kanzel zu stehen – und spendete dem Verein 1000 Euro. Die Anreise des millionenschweren Unternehmers erfolgte nach persönlicher Absprache mit der Familie Fürstenberg per Hubschrauber mit Landeplatz im Park der Residenz.

Der damalige Bundesminister Cem Özdemir. Foto: Lutz Rademacher

Cem Özdemir, bislang letzter Kanzelredner im April, bedeutete eine logistische Herausforderung: Sicherheitsschleusen, BKA-Voranmeldungen, minuziöse Planung. Nachmittags wurden die Kirche und das Pfarrhaus gründlich untersucht. Özdemir blieb entspannt, besuchte vor und nach der Rede lokale Sehenswürdigkeiten – sehr zum Nervenkitzel der Sicherheitsbeamten.

Die Kanzelreden

Alte Tradition

Die Donaueschinger Kanzelreden gründen in einer alten Tradition, nämlich der Predigt von einem erhöhten Platz, meist im vorderen Drittel der Kirche. Dabei soll der Redner mitten in den Zuhörern stehen, sie ansprechen und zum Nachdenken anregen. Die Donaueschinger Kanzel stammt aus dem Jahr 1736. Von hier aus hielt Pfarrer Heinrich Feurstein seine Neujahrspredigt 1941/42 gegen die Tötung geisteskranker Mitbürgern durch die Nationalsozialisten, die ihm schließlich zum Verhängnis wurde. Die heutigen Kanzelreden wurden 2003 vom damaligen Stadtpfarrer Hans-Peter Fischer ins Leben gerufen. Prominente Redner sprechen zum „Vergelt‘s-Gott-Tarif“ und leisten einen Beitrag zur Renovierung und Erhaltung der Stadtkirche. Erster Redner dieser neu geschaffenen und inzwischen zur Tradition gewordenen Reihe war am 26. Oktober 2003 der damalige Ministerpräsident Baden-Württembergs Erwin Teufel.