Kanzelrede in Furtwangen

1 Spricht von der Kanzel: Franz Alt. Foto: www.dforum.de/Dirk Waechter

„Die Kirche der Zukunft ist weiblich“ ist der der Politikwissenschaftler und Theologe überzeugt. Wie er darauf kommt, schildert er am 18. Oktober in der St.-Cyriak-Kirche.









Link kopiert



Als elfter Kanzelredner spricht am Freitag, 18. Oktober, Franz Alt in der katholischen Pfarrkirche St. Cyriak in Furtwangen.