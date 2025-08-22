Kanzelrede in Donaueschingen: Kalkutta ist ihr zweites Zuhause

Ärztin Elisabeth Kauder setzt sich in armen Ländern unentwegt für eine bessere Gesundheitsförderung ein. Davon berichtet sie als nächste Kanzelrednerin.

Die Ärztin Elisabeth Kauder kann auf eine beeindruckende berufliche Karriere sowie ein vielschichtige und erfüllende ehrenamtliche Tätigkeit blicken. Exklusive Einblicke in ihr Leben gibt die promovierte Medizinerin, die seit 1976 mit dem früheren CDU-Fraktionsvorsitzenden und Merkel-Vertrauten Volker Kauder verheiratet ist, am Sonntag, 30. November, in Donaueschingen. Auf Einladung des Kirchenfördervereins ist sie die nächste Kanzelrednerin.

Das Thema heißt „Mit den German Doctors unterwegs in den Armutsländern dieser Welt“. Eine Herzensangelegenheit. Seit 2011 ist Elisabeth Kauder Präsidentin dieser Organisation, in der sie vier Jahre zuvor Mitglied wurde. Voll im Bilde ist sie auch bei der praktischen Arbeit in unterentwickelten Regionen in der südlichen Hemisphäre dank ihrer Besuche in Kenia und Bangladesch sowie ihrer jährlichen Einsätze in Indien.

Dutzende Male ist sie allein nach Indien gereist. Sie würde Kalkutta nicht als zweite Heimat, sondern als zweites Zuhause beschreiben, sagte sie 2019 in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Ihre ehrenamtliche Arbeit färbe, einen Perspektivwechsel vermittelnd, auch auf ihre Ehe mit ihrem Mann, den Berufspolitiker, ab, sagte sie damals.

Ihr Engagement für die German Doctors leistet sie parallel zu einem durch Weiterbildung geprägten Berufsleben. Elisabeth Kauder studierte an der Universität Freiburg Humanmedizin, um sich danach zur Fachärztin für Innere Medizin weiterzubilden. Als Internistin arbeitete sie bis 2007 als leitende Oberärztin im Klinikum des Landkreises Tuttlingen.

Auch Psychoanalytikerin

In dieser Zeit schlug sie einen ganz anderen Weg im Gesundheitsbereich ein. Sie absolvierte eine Weiterbildung zur Psychoanalytikerin/Psychotherapeutin am C. G. Jung-Institut in Stuttgart, arbeitete drei Jahre als Assistenzärztin in der Klinik für Psychiatrie Vinzenz von Paul in Rottweil. Ende 2011 erlangte die Ärztin dann die Zusatzbezeichnung Psychotherapie/Psychoanalyse. Seit 2021 führt sie als Psychoanalytikerin eine eigene Praxis in Stuttgart.

Die German Doctors wurden 1983 unter dem Namen „Ärzte für die Dritte Welt“ gegründet. Ziel war damals schon, Menschen in Ländern des globalen Südens zu helfen, die keinen Zugang zu ausreichenden Basisgesundheitsdiensten haben. Die Arbeit ist vielfältig. Ein Teil beinhaltet die Schaffung von Infrastrukturen für eine gesundheitsförderliche Umgebung: Zugang zu sauberem Wasser, gesunder Ernährung und Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt. Ein Anliegen ist auch die Aus- und Weiterbildung medizinischer Fachkräfte. In dauerhaft unterversorgten Gebieten oder in Krisensituationen stellen die German Doctors auch ehrenamtliche Ärzte. Einsatzorte sind laut Homepage der Organisation Bangladesch, Indien, Kenia, die Philippinen, Sierra Leone, Uganda und die Ukraine.