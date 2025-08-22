Kanzelrede in Donaueschingen: Kalkutta ist ihr zweites Zuhause

Ärztin Elisabeth Kauder setzt sich in armen Ländern unentwegt für eine bessere Gesundheitsförderung ein. Davon berichtet sie als nächste Kanzelrednerin.
Die Ärztin Elisabeth Kauder kann auf eine beeindruckende berufliche Karriere sowie ein vielschichtige und erfüllende ehrenamtliche Tätigkeit blicken. Exklusive Einblicke in ihr Leben gibt die promovierte Medizinerin, die seit 1976 mit dem früheren CDU-Fraktionsvorsitzenden und Merkel-Vertrauten Volker Kauder verheiratet ist, am Sonntag, 30. November, in Donaueschingen. Auf Einladung des Kirchenfördervereins ist sie die nächste Kanzelrednerin.