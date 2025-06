Kanzelrede: Herbert Rommel hält Kanzelrede

1 Herbert Rommel hält die Kanzelrede. Foto: Herbert Rommel Die Ausstellung „Unterwegs zum Frieden“ findet in der katholischen Pfarrkirche St. Cyriak in Furtwangen im Juli statt.







Die Ausstellung „Unterwegs zum Frieden“ findet in der Pfarrkirche St. Cyriak in Furtwangen im Juli statt. Sie befasst sich mit der Beziehung von Menschenwürde und Frieden, ein sehr aktuelles Thema. Diese Ausstellung wird laut einer Mitteilung mit der 13. Kanzelrede verbunden. Hierfür konnte Herbert Rommel als Eröffnungs- und Kanzelredner gewonnen werden. Rommel lehrt an der Pädagogischen Hochschule Weingarten katholische Theologie und Religionspädagogik.