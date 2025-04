Kanzelrede Donaueschingen: Minister Cem Özdemir lockt die Massen in die Kirche

1 Cem Özdemir geht bei seiner Kanzelrede in der Stadtkirche auch auf den US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump und dessen Kompromisslosigkeit ein. Foto: Lutz Rademacher

Cem Özdemir hielt am Palmsonntag die Kanzelrede in der Kirche St. Johann. Der Andrang war so groß, dass zusätzliche Bänke aufgestellt werden mussten. Er spricht über Kompromisse in der Demokratie und erntet minutenlangen Applaus.









Link kopiert



Fünf Jahre hat Gisela Rösch vom Kirchenförderverein gebraucht, um den Politiker Cem Özdemir als Redner auf die Kanzel von St. Johann zu bekommen. Inzwischen ist er Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft sowie für Bildung und Forschung. Und die Mühe hat sich gelohnt. Sein Vortrag „Kompromiss als Lebenselixier der Demokratie“ lockte am Sonntag, 13. April, so viele Zuhörer in die Stadtkirche, dass zusätzliche Bänke gestellt werden mussten und Schatzmeister Klaus Saier die Anwesenden dazu aufforderte zusammenzurücken.